Google schliesst mit Chrome 115 insgesamt 20 Sicherheitslücken

19. Juli 2023 - Google hat Version 115 von Chrome veröffentlicht. Mit dem Update schliessen die Entwickler 20 Sicherheitslücken, einige davon werden als hochriskant eingestuft.

Google Chrome steht in der neusten Version 115 bereit. Diese behebt insgesamt 20 Sicherheitslücken, wie die Google-Entwickler auf ihrem Blog schreiben. Elf der Schwachstellen führen sie konkret auf. Es handelt sich jeweils um Lücken, die externe Sicherheitsexperten entdeckt und gemeldet haben. Sie erhielten von Google Prämien in Höhe von insgesamt 34'000 US-Dollar. Die selbst entdeckten Lücken gibt Google hingegen nicht an, bis das Update an einen Grossteil der Nutzer verteilt wurde oder falls die entsprechende Schwachstelle auch Drittanbieter oder andere Projekte betrifft.Vier der elf aufgeführten Sicherheitslücken stufen die Google-Entwickler demnach als hochriskant, wenn auch nicht kritisch ein. Zwei betreffen die WebRTC-Komponente für die Echtzeitkommunikation zwischen Clients.