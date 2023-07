T-Systems führt SAP Patientenmanagement fort

(Quelle: depositphotos.com / pressmaster)

18. Juli 2023 - T-Systems will Schweizer und österreichischen Spitälern ab 2025 einen Nachfolger für die SAP-Branchenlösung Patientenmanagement IS-H bereitstellen. So schliesst der IT-Dienstleister eine empfindliche Lücke.

T-Systems Austria übernimmt die Entwicklung eines Nachfolgers für SAP Patientenmanagement (IS-H) und schliesst mit dieser Vereinbarung eine empfindliche Lücke. Der Softwarekonzern SAP hatte Ende des vergangenen Jahres angekündigt, keinen Nachfolger für die SAP-ECC-basierte Branchenlösung zu entwickeln und die Wartung nur noch bis 2027 beziehungsweise 2030 zugesichert. Betroffen vom End of Service wären in der Schweiz rund 30 Spitäler, in Österreich zudem 22 Träger, wie Walter Schinnerer, DSAG (Deutschsprachige SAP Anwendergruppe)-Fachvorstand Österreich, erklärt: "Ohne eine neue Lösung für die Patientenabrechnung auf einer moderneren Plattform als das heute 30 Jahre alte SAP ECC, das 2027 beziehungsweise 2030 aus der Wartung läuft, können keine Patientinnen und Patienten aufgenommen, keine Leistungen beschrieben, keine Entlassungen vollzogen und keine Abrechnung durchgeführt werden." Die jetzige Ankündigung von T-Systems Austria komme daher genau zur richtigen Zeit.Ab 2025 will T-Systems Austria Spitälern in der Schweiz und Österreich mit einem IS-H-Nachfolger auf S/4Hana-Basis eine geeignete Lösung bereitstellen. SAP bringt sich wiederum im Rahmen einer Lizenzvereinbarung ein. Die DSAG weist zudem darauf hin, dass mit T-Systems Austria ein langjähriger SAP-Partner einspringe, mit dem viele Häuser in der Schweiz und in Österreich in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht hätten. Der Anbieter sei bereits als bisheriger Lokalisierungspartner für die Länderversionen der SAP-Healthcare-Branchenlösung für Österreich und die Schweiz aufgetreten und könne hier, so die Einschätzung der DSAG, auf fundiertes Wissen zurückgreifen. Zudem arbeite mit AT Solution Partner ein weiterer Partner an der Lösung mit, der langjährige Erfahrungen in beiden Ländern mit einbringe.