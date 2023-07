Apple zieht Notfall-Patches für iOS, iPadOS und MacOS zurück

(Quelle: Apple)

11. Juli 2023 - Nur wenige Stunden nach der Lancierung eines Rapid-Security-Response (RSR)-Update für iOS, iPad OS und MacOS Ventura zieht Apple das Update wieder zurück, weil es wohl Probleme mit Safari verursacht.

Apple hat das am Montag lancierte Rapid-Security-Response (RSR)-Update, mit dem eine Sicherheitslücke in iOS, iPadOS und MacOS geschlossen werden sollte, bereits wieder zurückgezogen, wie "Macrumors" meldet . Dies, weil der Zugriff auf gewisse Websites mit Safari nach der RSR-Installation nicht mehr funktionierte. So sollen etwa Facebook, Instagram, Whatsapp und Zoom eine Warnung ausgeben, wonach der Safari-Browser nicht unterstützt werde.Das RSR-Update für iOS 16.5.1, iPad OS 16.5.1 und MacOS Ventura 13.4.1 sollte eigentlich eine bereits ausgenutzte Webkit-Schwachstelle beheben, über welche via manipulierte Websites beliebiger Code ausgeführt werden kann.Mit den kürzlich eingeführten Rapid-Security-Response-Updates will Apple iOS- und MacOS-Nutzern Sicherheits-Aktualisierungen liefern, ohne dass dazu ein komplettes Software-Update installiert werden muss. (abr)