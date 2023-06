SwissIX und DE-CIX modernisieren grössten Schweizer Internetknoten

(Quelle: DE-CIX)

27. Juni 2023 - SwissIX, ein Verein der Schweizer ISPs, und DE-CIX, der Betreiber des grössten Internetknotens der Welt, haben gemeinsam den grössten Schweizer Internetknoten modernisiert. Die Migration geschah im laufenden Betrieb.

Der Schweizer Internetknoten wurde von dessen Betreiber SwissIX (Swiss Internet Exchange) gemeinsam mit DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) rundumerneuert. DE-CIX betreibt in Deutschland sechs Internetknoten, darunter auch den mit dem meisten Traffic weltweit – den DE-CIX in Frankfurt am Main. SwissIX ist derweil als Verein aufgebaut, wurde 2001 von einer Gruppe Schweizer ISPs gegründet und betreibt laut eigenen Aussagen den grössten Internet Exchange Point (IXP) der Schweiz in Bezug auf Traffic und Anzahl Peers (verteilt auf sieben Rechenzentren in der Schweiz).



Im Zuge der technischen Erneuerung wurden die 220 angeschlossenen Netze auf die DE-CIX-Apollon-Plattform migriert. Die Arbeiten am IXP fanden im laufenden Betrieb statt und wurden während nächtlichen Wartungsfenstern durchgeführt. DE-CIX zeichnet laut Mitteilung nach der Migration für den technischen Betrieb der SwissIX-Interconnection-Plattform verantwortlich. Dazu gehört auch die Kundenbetreuung und Provisionierung. Derweil verbleiben die geschäftliche Führung und die Vermarktung des Internetknotens nach wie vor bei SwissIX.