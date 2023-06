Sunrise erhöht MySports-Preis für Neukunden um 20 Prozent

(Quelle: Sunrise)

16. Juni 2023 - Für das MySports-Abo von Sunrise müssen Neukunden ab dem 15. September knapp 30 Franken bezahlen, 20 Prozent mehr als bis anhin. Die Tageskarte schlägt derweil gleich von 9 auf 15 Franken auf.

Sunrise hat angekündigt, den monatlichen Preis für das hauseigene MySport-TV-Abonnement per 15. September um 20 Prozent anzuheben. Der teurere Preis von Fr. 29.90 wird allerdings nur bei Neuabschlüssen ab Mitte September verrechnet, während Bestandskunden auch in Zukunft den bestehenden Preis von monatlich 25 Franken bezahlen werden. Der Stichtag der Preiserhöhung fällt auf den Eishockey-Saisonstart mit der ersten Vollrunde in der National League Saison.Neben dem Monatsabonnement kann MySports auch mit einem Einzelticket konsumiert werden, das während 24 Stunden gilt. Hier hat Sunrise um einiges mehr an der Preisschraube gedreht. Müssen aktuell für das Tagesticket noch 9 Franken bezahlt werden, werden ab dem 15. September gleich 15 Franken fällig, was einem happigen Aufschlag von 66 Prozent entspricht.MySports produziert nach eigenen Angaben die grösste Zahl an lokalen Live-Sportübertragungen auf dem Schweizer Markt. Neben der National League Saison werden unter dem Titel Best of NLH mitunter auch 150 Live Spiele aus der Eishockey-Liga gezeigt. (rd)