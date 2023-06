DDoS-Angriff auf Stadt Zürich

14. Juni 2023 - Nach der Bundesverwaltung und dem Parlament wurde diese Woche nun auch die Stadt Zürich Opfer einer DDoS-Attacke durch eine vermutlich pro-russische Gruppierung.

Am Montag erfolgte eine Distributed-Denial-of-Service- oder kurz DDoS-Attacke auf die Webseiten und Anwendungen der Bundesverwaltung sowie des Parlaments ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Diese dauerte bis mindestens Dienstag an, wie aus einem Tweet des GovCERT.ch hervorgeht. Offenbar passen die Angreifer ihr Verhalten laufend den Abwehrmassnahmen an, weshalb es zu weiteren Unterbrüchen kam.Heute Mittwoch wurde nun auch die Stadt Zürich Opfer eines DDoS-Angriffs. In der Folge waren am Vormittag verschiedene Websites für rund 90 Minuten nicht erreichbar. Betroffen waren gemäss Medienmitteilung unter anderem stadt-zuerich.ch und vbz.ch. Weitere kurze Unterbrüche im Verlaufe des Tages können nicht ausgeschlossen werden, heisst es weiter. Hinter der Attacke wird auch hier eine pro-russische Gruppierung vermutet. (mv)