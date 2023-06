Wordpress bekommt KI-Unterstützung

(Quelle: Jetpack)

9. Juni 2023 - Jetpack AI Assistant heisst eine KI-basierte Erweiterung für das Wordpress-CMS. AI Assistant hilft beim Erstellen von Inhalten und versteht sich auch mit Übersetzungen.

Für das beliebte Content Management System Wordpress wurde eine KI-Erweiterung namens Jetpack AI Assistant vorgestellt. Die als kreativer Schreibpartner angepriesene Erweiterung ist auf Wordpress.com verfügbar wie auch auf allen Wordpress-Sites, die Jetpack einsetzen. Dabei handelt es sich um einen Abo-Dienst, der Tools und Plug-ins für diverse Funktionen bereitstellt.Jetpack AI Assistant integriert sich in den Wordpress Editor und soll in der Lage sein, anhand weniger Anweisungen Inhalte zu erstellen, wie in einem Blog-Beitrag erklärt wird. Der Assistent soll auch in der Lage sein, den Ton des Inhalts den Anwenderwünschen anzupassen. So lässt sich festlegen, ob der Inhalt eher ernsthaft, humoristisch oder provokativ verfasst werden soll. Ausserdem ist der AI Assistant auch in der Lage, von Inhalten eine Zusammenfassung zu erstellen oder einen passenden Titel zu suchen. Des weiteren vermag die KI-Erweiterung Inhalte in zwölf Sprachen zu übersetzen und verfügt auch über eine integrierte Rechtschreib- und Grammatikprüfung.Für die Nutzung von Jetpack AI Assistant verlang der Hersteller monatlich 10 Dollar. (rd)