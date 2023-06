Die beliebtesten Gratis-Apps für den Umgang mit Dateien

9. Juni 2023 - Für die Verwaltung und Bearbeitung von Dateien sind Freeware-Tools unverzichtbar. Wir stellen jene 10 Gratis-Utilities für den Umgang mit Dateien vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen Wochen wurden die Download Charts in der Kategorie der Datei-Tools angeführt von Advanced Renamer und Bulk Rename Utilites. Beide Tools sind in der Lage, eine Vielzahl von Dateien oder Ordner aufs Mal umzubenennen, wobei für die Umgestaltung der Dateinamen jeweils diverse Optionen bereitgestellt werden. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte schliesslich FreeCommander, ein Dateimanager, der den Windows Explorer ersetzt und der mit einer Fülle an Funktionen aufwarten kann.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für den Umgang mit Dateien präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)