Die beliebtesten Gratis-Utilities für Windows

12. Mai 2023 - Erst mit der geeigneten Freeware lässt sich ein Windows-Betriebssystem optimal nutzen. Wir stellen jene 10 System-Utilities vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Utilities einmal mehr angeführt von CrystalDiskInfo, einem praktischen Tool zur Diagnose und Überwachung von Festplatten. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten die Treiber-Verwaltung DriverStore Explorer wie auch die jüngste Version der Java-Laufzeitumgebung JRE.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Utilities für Windows präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)