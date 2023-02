Die 10 beliebtesten Gratis-Werkzeuge für Netzwerk-Admins

24. Februar 2023 - Für viele Aufgaben in der Netzwerkadministration existieren höchst leistungsfähige Freeware-Anwendungen. Wir stellen jene 10 Netzwerk-Apps vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Netzwerk-Anwendungen einmal mehr angeführt von Nmap. Das Open-Source-Tool scannt eine Netzwerkumgebung und erstellt eine Grafik der emittelten Topografie.



Ebenfalls hohe Download Zahlen erzielten Homedale, ein Tool zur Ermittlung von WLAN-Access-Points, wie auch Glasswire, eine Traffic-Analyse mit integrierter Firewall.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Werkzeuge für Netzwerk-Admin präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)