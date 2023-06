Wieder zwei Rücktritte bei Twitter

5. Juni 2023 - Ella Irvin und danach auch A.J. Brown haben bei Twitter gekündigt. Sie waren für Vertrauen, Markensicherheit und Werbequalität zuständig und damit unter anderem für die Moderation von Fake News und Hate Speech verantwortlich.

Elon Musk läuft das Management-Team nach und nach immer weiter davon. Einer der letzten Abgänge war vergangene Woche Ella Irvin, Leiterin der Abteilung Trust & Safety, die ihren Rücktritt rasch bestätigt, aber dabei keinen Grund für die Kündigung angegeben hat. Es kann durchaus sein, dass Musks laxe Vorstellung von Desinformation und Hate Speech den Ausschlag gegeben hat.In der Zwischenzeit hat ein direkter Angestellter von Irvin ebenfalls das Handtuch geworfen. A.J. Brown war als Head of Brand Safety and Ad Quality für die Markensicherheit und Werbequalität bei Twitter zuständig. Wie das "Wall Street Journal" berichtet (Paywall), erfolgten beide Kündigungen wegen Kritik von Elon Musk an Irvin und Brown, wobei es insbesondere um die Moderation zum Doku-Film "What is a Woman" gegangen sein soll, der sich mit Genderthemen beschäftigt.