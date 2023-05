Es ist offiziell: Linda Yaccarino wird Twitter-CEO

15. Mai 2023 - In wenigen Wochen übernimmt Linda Yaccarino (Bild), bisher Werbechefin von NBCUniversal, den CEO-Posten bei Twitter. Elon Musk will sich auf die CTO-Funktion, das Produktdesign und neue Technologien konzentrieren.

Kurz auf Elon Musks Ankündigung, er habe eine Nachfolgerin für den CEO-Posten bei Twitter gefunden ("Swiss IT Magazine" berichtete ), hat er in einem zweiten Tweet bestätigt , dass es sich dabei um die bisherige Advertising- und Allianzenchefin des Medienkonzerns NBCUniversal handelt: "Ich bin begeistert, Linda Yaccarino als neue CEO von Twitter begrüssen zu dürfen! Sie wird sich vor allem auf das operative Geschäft konzentrieren, während ich mich auf Produktdesign und neue Technologien fokussiere." Er freue sich darauf, zusammen mit Yaccarino die Plattform zu X, der "Everything App", weiterzuentwickeln.Linda Yaccarino (Bild) hat postwendend zurückgetweetet und verkündet nicht minder begeistert und gleichermassen mit Ausrufezeichen untermauert, sie sei seit langem von Musks Vision inspiriert, eine bessere Zukunft zu schaffen: "Ich freue mich, mithelfen zu können, diese Vision auf Twitter zu übertragen und dieses Unternehmen gemeinsam zu transformieren!" Bei ihrem aktuellen Arbeitgeber NBCUniversal hat sie bereits gekündigt – nur Wochen, nachdem der dortige CEO Jeff Shell aufgrund einer "unangemessenen Beziehung" mit einer Angestellten gefeuert wurde.