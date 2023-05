Musk tritt als Twitter-CEO zurück, Nachfolgerin übernimmt in sechs Wochen

12. Mai 2023 - Elon Musk hat angekündigt, in sechs Wochen als Twitter-Chef zurücktreten zu wollen. Seine Nachfolge soll eine Frau antreten, deren Namen allerdings nicht Preis gegeben wird.

Elon Musk hat seinen Rücktritt als Twitter-Chef bekanntgeben . Wer seine Nachfolge antreten wird, liess er offen. In einem Tweet hiess es lediglich, "sie" werde in sechs Wochen übernehmen. Während Musk offen liess, um wen es sich bei der künftigen Twitter-Chefin handelt, gab er unmissverständlich zu Protokoll, dass er die Fäden auch in Zukunft in der Hand halten wird. Musk wird X, wie das hinter Twitter stehende Unternehmen seit einigen Wochen heisst, als CTO und Vorstandsvorsitzender dienen und für Plattform, Software sowie Systemfunktionen verantwortlich zeichnen.Wie mittlerweile "Bloomberg" und andere Medien mit Bezug auf das ""Wall Street Journal" berichten , soll Linda Yaccarino, derzeit beim Medienunternehmens NBCUniversal fürs Anzeigengeschäft und die globalen Partnerschaften verantwortlich, als Nachfolgerin im Gespräch sein.Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst im vergangenen Oktober nach langem Tauziehen zum Preis von 44 Milliarden Dollar übernommen. Danach liess er im Unternehmen kaum einen Stein auf dem anderen und entliess über drei Viertel der Belegschaf. (rd)