iPhone-Nutzer können bald ihre eigene Stimme nachbilden

(Quelle: Apple)

17. Mai 2023 - Apple hat neue Bedienungshilfen für das iPhone und iPad vorgestellt. Mit Personal Voice, einer der neuen Funktionen, soll man eine Stimme erzeugen können, die wie die eigene klingt.

Noch dauert es ein paar Tage bis zum Start von Apples Entwicklerkonferenz WWDC, im Rahmen derer unter anderem die Vorstellung eines neuen iOS und iPadOS erwartet wird. Apple selbst hat nun aber bereits einige interessante neue Funktionen vorgestellt, die noch in diesem Jahr eingeführt werden sollen.Zu diesen neuen Features, die die kognitive, sprachliche und visuelle Barrierefreiheit adressieren, gehört Live Speech. Damit wird ein Text, den Anwender tippen, live in Sprache übersetzt, beispielsweise während Telefonaten oder Facetime-Anrufen sowie in persönlichen Gesprächen. Dazu wird man dank Personal Voice die eigene Stimme nutzen können, wofür Apple offenbar nur eine 15 Minuten lange Audioaufnahme mit dem iPhone oder iPad benötigt, während der man verschiedene Textaufforderungen laut vorzulesen hat.