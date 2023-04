iOS 17 soll neue Gesundheits-Funktionen bringen

(Quelle: Apple)

26. April 2023 - Einem Gerücht zufolge wird Apple mit dem neue iPhone-Betriebssystem iOS 17 einen Stimmungs-Tracker sowie einen KI-nutzenden Gesundheits-Coach lancieren.

In etwas mehr als einem Monat wird Apple im Rahmen seiner weltweiten Entwicklerkonferenz WWDC der Öffentlichkeit einen ersten Blick auf iOS 17 gewähren. Wie nun zu lesen ist, soll das neue iPhone-Betriebssystem neben bestimmt zahlreichen weiteren Neuerungen unter anderem verschiedene neue, gesundheitsbezogene Funktionen erhalten.Der in der Regel gut informierte "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman spricht beispielsweise von einem neuen, durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Gesundheits-Coaching-Service mit dem Codenamen "Quartz", der Dinge wie Essensgewohnheiten oder den Schlaf verbessern soll und dazu auch Daten der Apple Watch nutzt.Weiter arbeitet Apple offenbar an einer neuen Technologie zum Tracking von Emotionen und will laut Gurman die Health-App auf das iPad bringen. Bereits vor ein paar Tagen machte derweil die Meldung die Runde, dass mit iOS 17 vermutlich auch das Sideloading von Apps ermöglicht wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (mv)