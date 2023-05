Motorola präsentiert das neue Edge 40

(Quelle: Motorola)

4. Mai 2023 - Motorola bringt mit dem Edge 40 den Nachfolger des Edge 30 in den Handel. Das Smartphone ist ein Allrounder der Mittelklasse mit flachem Design.

Motorola hat Informationen und Bilder zum Edge 40, dem Nachfolger des Edge 30, veröffentlicht. Das neue Mittelklasse-Smartphone verfügt über ein randloses, 6,55 Zoll grosses Curved-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel. Im Gaming-Modus schafft das Display eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz für ein besonders flüssiges Spielgefühl. Für den Alltag empfiehlt sich zugunsten der Akkulaufzeit aber eine niedrigere Einstellung.Die Rückseite des Edge 40 besteht aus Kunstleder und ist über einen Aluminiumrahmen mit dem Display verbunden. Das verhilft dem Smartphone zu einer hohen Griffigkeit und verhindert unschöne Fingerabdrücke. Das Gerät ist nach dem Standard IP68 gegen Staub, Schmutz und Sand sowie gegen kurzes Eintauchen in Süsswasser resistent. Der Hersteller betont ausserdem das flache Design. Mit einer Dicke von 7,63 Millimetern sei es eines der flachsten Geräte seiner Klasse.Etwas dicker ist das Smartphone mit den leicht herausstehenden Kameras. Das Kamerasystem besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem optischen Bildstabilisator und Nachtmodus sowie einer 120-Grad-Ultraweitwinkel-/Makro-Kamera mit 13 Megapixeln. Auf der Vorderseite kommt eine 32-Megapixel-Kamera zum Einsatz. Zum Prozessor macht Motorola keine genauen Angaben, abgesehen davon, dass es sich um einen Mediatek Dimensity 8720 handelt. Als Speicher fungieren 8 Gigabyte RAM sowie 256 Gigabyte interner Speicher.Der Akku bietet eine Kapazität von 4400 mAh und wird mittels 68-Watt-Schnellladung wieder aufgeladen, kabellos sind maximal 15 Watt möglich. Das neue Edge 40 kommt bereits Ende Mai in den drei Farben Eclipse Black, Nebula Green und Lunar Blue in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 599 Franken. (adk)