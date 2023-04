Motorola lanciert Edge 40 Pro mit 165-Hz-Screen

(Quelle: Motorola)

5. April 2023 - Motorola hat das Smartphone Motorola Edge 40 Pro vorgestellt, dessen Display an allen vier Kanten gebogen ist und eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz bietet.

Motorola hat sein Smartphone-Portfolio um das Edge 40 Pro erweitert. Das Gerät kommt mit einem 6,67-Zoll-Display, das an allen vier Kanten leicht gebogen ist, so dass es quasi randlos wirkt. Es löst mit 2400 x 1080 Pixeln auf, unterstützt unter anderem HDR10+ und Dolby Vision und schafft eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz. Im Innern ausgestattet hat Motorola das Edge 40 Pro mit einem Snapdragon 8 Gen 2 sowie 12 GB RAM und wahlweise 256 oder 512 GB Storage.Bezüglich Kamerasystem verbaut Motorola einen 50-MP-Hauptsensor, begleitet von einer 50-MP-Ultraweitwinkel-/Makro-Linse und einer 12-MP-Portraitkamera. Vorne findet sich eine 60-MP-Selfiekamera. Erwähnenswert ist sicherlich auch die Möglichkeit, den 4600 mAh grossen Akku mit bis zu 125 Watt zu laden, womit der Akku in 23 Minuten komplett gefüllt wird. Kabellos sind bis zu 15 Watt möglich. Zudem kann das Edge 40 Pro mit 5 Watt auch seinen Akku teilen. Auf die Waage bringt das 8,6 Millimeter dicke Android-13-Smartphone 199 Gramm und verkauft wird es ab sofort ab 999 Franken in den Farben schwarz und blau. (mw)