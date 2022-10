Motorola lanciert Klapphandy Razr 2022

(Quelle: Motorola)

26. Oktober 2022 - Motorola hat eine Neuauflage seines Kulthandys Razr in der Version 2022 vorgestellt. Das Gerät kommt mit Faktdisplay und wird ab sofort für 1200 Franken verkauft – auch in der Schweiz.

Das Modell Razr war Motorolas Erfolgsmodell in den Nullerjahren. Nun stellt der Hersteller die Version 2022 des Motorola Razr vor – ein Klapphandy mit faltbarem Display und zeitgemässer Kamera, das ab sofort im Verkauf ist.Das Razr 2022 ist mit zwei Displays bestückt. Aussen findet sich das sogenannte Quick View Display, das 2,7 Zoll (800 x 573 Pixel) misst und auf dem Benachrichtigungen angezeigt werden, Nachrichten gelesen und versendet oder Fotos gemacht werden können. Aufgeklappt bietet das Gerät ein 6,7 Zoll FHD+ Display (2400 x 1080 Pixel) mit einer Bildwiederholfrequent von bis zu 144 Hz sowie HDR10+. Dieses Display wird durch ein neu gestaltetes Scharnier geteilt, welches das Gerät in verschiedenen Winkeln offenhalten kann. Zusammen mit der Split-Screen-Funktion können so auch mehrere geöffnete Apps gleichzeitig angezeigt werden, zudem kann das Handy als Stativ diesen, um Selfies zu machen. Oder aber man klappt das Razr 2022 nachts auf und nutzt das Quick View Display als Wecker im Schlafzimmer.Motorola verspricht für das Smartphone zusätzlich auch die fortschrittlichste Kamera, die je in einem Klapphandy verbaut wurde. Der Hauptkamerasensor bietet 50 MP und soll dank grossen Pixeln vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gute Ergebnisse liefern. Zudem ist er mit einem optischen Bildstabilisator bestückt. Daneben verbaut Motorola ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 13 MP sowie einen Makro-Vision-Sensor für Aufnahmen aus kurzer Distanz. Videos werden derweil mit bis zu 8K sowie HDR10+ aufgezeichnet, und die Frontkamera bietet 32 MP und unterstützt Dual-Aufnahmen.