Inflation: Sunrise erhöht die Preise

(Quelle: Sunrise)

2. Mai 2023 - Sunrise erhöht quer über sein Produktportfolio die Preise, und das per 1. Juli 2023. Sunrise-Up-Abos werden bis auf wenige Ausnahmen 2.90 Franken teurer, bei älteren Abos wird der Preis pauschal um 4 Prozent angehoben. Begründet werden die Preiserhöhungen mit der Inflation.

Sunrise hat Preiserhöhungen für sein komplettes Produktportfolio angekündigt. Die höheren Preise betreffen alle Sunrise-Marken – also auch Yallo, Lebara sowie UPC. Die Preiserhöhung beträgt je nach Abo zwischen 90 Rappen und 2.90 Franken respektive 4 Prozent und betrifft die Listenpreise. Sie erfolgt per 1. Juli 2023 und wird mit der Inflation begründet. Sunrise schreibt: "Wie viele andere Unternehmen und Branchen kann sich auch Sunrise der Inflation nicht entziehen. Gestiegene Energie-, Arbeits- und Betriebskosten verteuern für Sunrise das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen. Die inflationsbedingten Mehrkosten werden nicht vollständig, jedoch teilweise in die monatlichen Grundgebühren einbezogen."Für Kunden mit einem Sunrise-Up-Abo werden sich die Preise um 90 Rappen bis 2.90 Franken erhöhen – wobei für die meisten Angebote die 2.90 Franken zu tragen kommen. Wer Inhaber des Handy-Abos Up Mobile S ist, zahlte bislang 25 Franken und ab 1. Juli 25.90 Franken. Bei allen anderen Up-Handy-Abos wird's 2.90 Franken teurer. Dasselbe gilt auch für sämtliche Up-Internet-Abos von M bis XL, die ebenfalls 2.90 Franken teurer werden, genauso wie die Abos Home Max und Max+. Das Handy-Abo Fresh S+ wird 1.90 Franken teurer. Keine Änderung gibt es für die TV-Abos Up TV L und XL. Ein Überblick findet sich hier