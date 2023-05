Ab 2025: Hochschule für Informatik in Brugg-Windisch geplant

(Quelle: FHWN)

2. Mai 2023 - In der Nordwestschweiz soll eine neue Hochschule für Informatik entstehen, um so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Studienbetrieb soll 2025 starten.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) soll um eine Hochschule für Informatik ausgebaut werden. Die Trägerkantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn hätten dem Fachhochschulrat einen entsprechenden Auftrag erteilt. Mit dem Schritt soll dem Informatikstudium in der Nordwestschweiz eine höhere Visibilität verschafft werden, heisst es in einer Medienmitteilung. Ausserdem sei es das Ziel, mit der neuen Hochschule die von der Wirtschaft dringend benötigten Informatikfachkräfte für die Nordwestschweiz aus- und weiterzubilden.Als Standort für die neue Informatik-Hochschule ist Brugg-Windisch vorgesehen. Der Studienbetrieb soll im Herbst 2025 aufgenommen werden, ab diesem Zeitpunkt sollen auch die bestehenden Informatikstudiengänge der Hochschule für Technik übernommen werden. Zudem sollen während der Leistungsauftragsperiode 2025 bis 2028 weitere Lehr- und Forschungsangebote aufgebaut werden.Nebst der neuen Hochschule für Informatik wird an der FHNW auch ein neuer Bereich Umwelt an der Hochschule für Technik entstehen. (mw)