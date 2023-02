5 bis 10 Prozent mehr Lohn für IT-Fachkräfte

(Quelle: Unsplash/Claudio Schwarz (@purzlbaum))

3. Februar 2023 - Ein CIO verdient in der Schweiz im Schnitt 250'000 Franken, ein Java-Entwickler 120'000 Franken. Die meistgesuchten Positionen im IT-Sektor sind Entwickler (Web und Software), Infrastruktur-Ingenieure und IT-Business-Analysten. Das alles geht aus einer Studie des Personaldienstleisters Michael Page hervor.

Der Personaldienstleister Michael Page hat die Lohnübersicht und Recruitment-Trends 2023 für die Schweiz veröffentlicht. Aus der Studie geht unter anderem hervor, dass Arbeitgeber aufgrund des Fachkräftemangels, aber auch wegen der vorherrschenden Zurückhaltung bezüglich Stellenwechsel bereit sein müssen, höhere Löhne zu bezahlen. Das gilt insbesondere auch für IT-Positionen, die laut Michael Page zu den Job-Kategorien mit den grössten Gehaltserhöhungen (plus 5 bis plus 10 Prozent) gehören. "In der IT-Branche waren die Lohnerhöhungen vor allem bei Entwicklern/DevOps und in der Cybersicherheit zu verzeichnen", ist dazu zu lesen. Doch mehr Lohn ist nicht alles. Allgemein gilt, dass die Möglichkeit für Hybrid Work von Arbeitssuchenden heute verlangt wird. 70 Prozent der Kandidaten würden dies voraussetzen, wobei zwei Remote-Arbeitstage als ideal angesehen werden. Ebenfalls 70 Prozent betonen zudem die Wichtigkeit von Weiterbildungs- und EntwicklungsmöglichkeitenAus der Studie geht auch hervor, dass die Zahl der ausgeschriebenen Jobs innert Jahresfrist um 8,5 Prozent zugenommen hat. In der Informatik hat die Zahl der ausgeschriebenen Stellen allein zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 um 3,7 Prozent zugelegt.Doch Michael Page gibt in der Studie nicht nur über Recruiting Trends Auskunft, sondern nennt auch Löhne, die in rund 475 Stellen in zwölf Branchen gezahlt werden. Basis sind hier einerseits die Löhne der vermittelten Kandidaten des Personaldienstleisters, andererseits auch die über 25'000 Kandidaten, mit denen Michael Page in diesem Jahr Kontakt hatte.