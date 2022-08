Studie: Besonders deutschsprachige Devs in der Schweiz gefragt



(Quelle: Honeypot)

23. August 2022 - In der Schweiz werden im Vergleich zum Ausland sehr viel mehr deutschsprachige Entwickler engagiert als im Ausland. Und die Löhne der Devs steigen weiter an.

Eine Studie zum Tech-Arbeitsmarkt in der Schweiz zeigt neben den Löhnen in der hiesigen Tech-Industrie auch einige weitere spannende Zahlen – etwa zu den Anstellungs-Trends von Fachkräften aus dem Ausland. Durchgeführt wurde die Erhebung von der auf Tech-Berufe fokussierten Job-Plattform Honeypot.



Das durchschnittliche Gehalt von Software-Entwicklern in der Schweiz steigt laut den Autoren weiter an – von durchschnittlich knapp 91'876 auf 96'712 Franken, was einem Plus von 5,26 Prozent entspricht. Gegenüber dem branchenübergreifenden Durchschnitt, der weit unter 5 Prozent liegt, ein gutes Ergebnis für die Devs. Den besten Lohn bekommen dabei die Frontend-Entwickler im Vergleich zu ihren Backend- und Fullstack-Kollegen. Die am meisten nachgefragte Programmiersprache ist Java – das ist insofern spannend, ist in den Nachbarländern doch Javascript die Sprache mit der höchsten Nachfrage. Dies spiegle auch die Prioritäten der Unternehmen in der Schweiz wider, so die Studienautoren. Die höhere Konzentration grosser und alteingesessener Unternehmen verlange mehr Backend-Kapazitäten als von Start-ups geprägte Regionen, in denen die Frontend-Entwicklung mehr Gewicht bekommt.

Weiter ist im Vergleich zum Ausland auffällig, dass in der Schweiz deutlich mehr nach Leuten aus dem Inland gesucht wird, sprich deutschsprachige Entwickler mit Schweizer Pass oder zumindest Arbeitserfahrung in der Schweiz. Während auch in Deutschland und Österreich mit etwa 40 Prozent viele deutschsprachige Talente zu Vorstellungsgesprächen geladen werden, ist die Zahl in der Schweiz deutlich höher: Hierzulande werden 70 Prozent der Interviews mit deutschsprachigen Kandidaten absolviert. (win)