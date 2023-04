Heinekingmedia lanciert digitale Tafelflügel für seine Touchscreen-Wandtafel

(Quelle: Heinekingmedia)

27. April 2023 - Mit den digitalen Tafelflügeln bringt Heinekingmedia ein Upgrade für seine Digitale Tafel auf den Markt, die mit dem Medienbruch zwischen Whiteboard und Touchscreen Schluss machen soll.

Heinekingmedia, ein deutscher Hersteller für digitale Lösungen im Bildungsbereich, lanciert mit den digitalen Wandtafelflügeln ein Upgrade für seine Digitale Wandtafel. Bisher waren nur analoge, reguläre Whiteboard-Flügel für die Wandtafellösung von Heinekingmedia erhältlich. Die neuen digitalen Tafelflügel sollen den Medienbruch nun weitgehend eliminieren.Die Tafelflügel werden links und rechts an den Touchscreen der Digitalen Wandtafel montiert und können mit regulären Whiteboard-Markern beschrieben werden. Im Unterschied zu herkömmlichen Whiteboards portieren die digitalen Tafelflügel jedoch die geschriebenen und gezeichneten Inhalte direkt in den digitalen Raum, womit sie mit dem Publikum geteilt oder auf dem Touchscreen der Tafel angezeigt und weiterverarbeitet werden können. Es ist ausserdem möglich, die Notizen mit einem beliebigen passiven Stift oder dem Finger auf den digitalen Flügeln zu machen – mit dem Nachteil, dass das die Inhalte nur auf der Tafel und nicht auf den Flügeln angezeigt werden.

Verfügbar sind die Flügel für alle Modelle von 65 bis 86 Zoll, weiter sind sie laut Hersteller auch mit Screens kompatibel, die Windows 10 oder höher nutzen. Die Auslieferung beginnt ab Oktober 2023. "Swiss IT Magazine" hat die Digitale Tafel (ohne die neuen Tafelflügel) unlängst ausgiebig getestet. Den Test gibt’s an dieser Stelle oder in der März-Ausgabe von "Swiss IT Magazine" nachzulesen. (win)