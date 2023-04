Apples AR/MR-Headset soll viele Features bieten

24. April 2023 - Beim kommenden AR/MR-Headset wird Apple gemäss Mark Gurman eine "Streuschuss"-Taktik einsetzen: Von Anfang an eine Menge von Features anbieten und sich erst später auf die beliebtesten fokussieren.

An der kommenden WWDC vom 5. bis 9. Juni 2023 wird Apple aller Wahrscheinlichkeit nach sein lange erwartetes Augmented- beziehungsweise Mixed-Reality-Headset vorstellen. Eine Killer-App für das Device habe Apple noch nicht gefunden, meint "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman in seinem Newsletter. Stattdessen setze Apple auf eine "Streuschuss"-Taktik: Erstmal viele verschiedene Features anbieten und erst später aufgrund des Feebacks der Nutzer auf die beliebtesten Funktionen und Anwendungsbereiche fokussieren.Dieses Vorgehen hat Apple beim Launch von watchOS und der Apple Watch schon einmal gewählt, offensichtlich mit Erfolg. Bei der Vorstellung hatte Apple-Chef Tim Cook damals gesagt: "Die Feature-Liste ist eine Meile lang und ich bin sicher, dass sie noch länger wird, wenn die Entwickler erst den Developer Kit in die Hand nehmen." Beim AR-Headset sollen laut Gurman nun die unterschiedlichsten Funktionen mit im Paket sein, von Gaming über Fitness bis zum Bücherlesen in einer VR-Umgebung.So sollen Anwender des Headsets etwa die meisten iPad-Apps in Mixed Reality nutzen können. Neu soll Apple eine Wellness-App mit Fokus auf Meditation und deren Unterstützung durch immersive Bild- und Klangwelten lancieren. Dazu kommen laut Gurman ein neues Portal für VR-Sportübertragungen, ein starker Fokus auf Gaming, die Nutzung des Headsets als externer Monitor für den Mac, Videoconferencing in virtuellen Meetingräumen per Avatar und manches mehr.Das Headset, das wohl entweder Reality Pro oder Reality One heissen wird, lässt sich demnach auf verschiedene Arten bedienen: Per Hand- und Augensteuerung, via Siri oder mithilfe einer Tastatur oder eines anderen Apple-Geräts als Fernsteuerung. An der WWDC wird Apple mit ziemlicher Sicherheit neben dem Headset und dem Betriebssystem xrOS ein Developer Kit sowie einen Mac-basierten Headset-Emulator für Entwickler veröffentlichen. (ubi)