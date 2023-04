Verpasstes Sparpotenzial: Schweizer wechseln Smartphone schneller als Handy-Abo

19. April 2023 - Herr und Frau Schweizer wechseln ihre Hardware deutlich häufiger als ihre Telefon- und Internet-Abos. Dabei liesse sich beim Abo durchaus Geld sparen.

Im Rahmen einer Studie ermittelte der Vergleichsdienst Moneyland.ch , wie wechselwillig die Schweizer Bevölkerung für unterschiedlichste Services und Konsumgüter ist. Abgefragt wurde jeweils die Anzahl der Wechsel in den vergangenen zehn Jahren, zur Auswahl standen mindestens einmal, dreimal oder fünfmal. Besonders wechselwillig sind die Schweizer demnach beim Thema Geräte: 93 Prozent der Bevölkerung wechselte innerhalb der letzten zehn Jahre das Smartphone mindestens einmal, 51 Prozent mindestens dreimal und immerhin 15 Prozent kaufte sich mindestens fünf neue Smartphones in den letzten zehn Jahren. Damit liegt das Smartphone auch ganz oben auf der Liste der Güter und Services, die am meisten gewechselt werden. Etwas weniger wechseln Schweizerinnen und Schweizer ihre PCs und Fernseher: Hier liegen die drei Zahlen bei 84, 24 und 8 Prozent, respektive bei 76, 18 und 6 Prozent.

Das Abo hingegen wird weniger schnell gewechselt als das Smartphone – nur 70, 23 und 6 Prozent haben ihr Abo in der gleichen Zeit ein-, drei- und fünfmal gewechselt. Ein Versäumnis, so Telekom-Experte Ralf Beyeler von Moneyland.ch : "Mit einem Abo-Wechsel könnten sie massiv Geld sparen." Und noch weniger wechseln die Schweizer Nutzer ihre Internet- und TV-Abos: Nur 65 respektive 58 Prozent wechselten in den letzten zehn Jahren das Abo einmal, drei Wechsel vollzogen nur 21 respektive 19 Prozent der Befragten, und nur je 6 Prozent wechselten das Internet- oder TV-Abo fünfmal.Am resistentesten gegen einen Wechsel sind die Schweizer übrigens bei ihren Vermögensverwaltern, Banken und bei der Lebensversicherung. Alle abgefragten Produkte und Services sowie detaillierte Einblicke in die Befragung gibt es an dieser Stelle. (win)