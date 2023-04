Apple lanciert Sparkonto mit hohen Zinsen

(Quelle: Apple)

18. April 2023 - Apple Card Savings ist da und verspricht Besitzern eines entsprechenden Sparkontos nicht weniger als 4,15 Prozent Jahreszins. Einziger Haken: Davon profitieren erst Kunden in den USA.

Im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass Apple seine Zusammenarbeit mit Goldman Sachs ausbaut und die Apple Card um ein hochverzinstes Sparkonto erweitern wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist dieses Sparkonto, Apple Card Savings, Tatsache und steht Besitzern einer Apple Card in den USA ab sofort zur Verfügung.Der jährliche Zins des neuen Sparkontos kann sich mehr als sehen lassen, liegt er doch bei aktuell 4,15 Prozent. Dazu gibt es laut Apple keine Gebühren sowie Mindesteinzahlungen oder Mindestguthaben. Gespiesen wird das neue Sparkonto von Apple durch Daily Cash, also Rückzahlungen bei Käufen mit der Apple Card. Zudem soll es auch möglich sein, zusätzliche Mittel über ein verknüpftes Bankkonto auf das neue Sparkonto einzuzahlen. Das Kontolimit beträgt verschiedenen Medienberichten zufolge 250’000 US-Dollar.Voraussetzung für die Nutzung von Apple Card Savings ist iOS 16.4 oder neuer. Wann und ob das neue Sparkonto inklusive Apple Card auch ausserhalb der USA zur Verfügung stehen wird, ist noch offen. (mv)