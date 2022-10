Apple Card wird mit Sparkonto ergänzt

(Quelle: Apple)

14. Oktober 2022 - Apple hat die Zusammenarbeit mit Goldman Sachs intensiviert und will in den kommenden Monaten die Apple Card mit einem hochverzinsten Sparkonto erweitern.

Apple weitet die Zusammenarbeit mit dem Finanzinstitut Goldman Sachs aus, um die Apple Card mit einer Sparkonto-Funktion zu erweitern. Wie der iPhone-Hersteller ankündigt, haben Besitzer einer Apple Card bald die Möglichkeit, ein hochverzinstes Sparkonto bei Goldman Sachs zu eröffnen, um dann die Daily-Cash-Guthaben automatisch darauf zu überweisen. Gebühren sollen dabei ebenso wenig anfallen, wie Mindesteinzahlungen oder ein Minimalbetrag gefordert werden. Nicht bekanntgegeben wurde allerdings, wie hoch der Zinssatz effektiv ausfallen wird.Die Apple Card ist seit Sommer 2019 in den USA verfügbar. Wer sie besitzt und damit via Apple Pay bei Apple selbst oder ausgesuchten Anbietern wie Uber, Nike oder T-Mobile einkauft, bekommt drei Prozent Daily Cash gutgeschrieben. Beim Bezahlen via Apple Pay bei beliebigen Anbietern beträgt die Gutschrift immerhin noch zwei Prozent.Wann die Option in den USA konkret bereitstehen soll, ist offen; Apple spricht lediglich von den kommenden Monaten. (rd)