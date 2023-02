Ratenzahlungen mit Apple Pay bald möglich

8. Februar 2023 - Der Start der kostenlosen Ratenzahlungsmöglichkeit Apple Pay Later rückt näher – zumindest in den USA. Ausserdem arbeitet man offenbar auch bereits an einem zusätzlichen Service.

Bereits vor längerer Zeit hat Apple einen Service angekündigt, mit dem Kunden ihre Einkäufe in Apps oder online in vier gleiche Zahlungen über einen Zeitraum von sechs Wochen aufteilen können, ohne dass Zinsen oder Gebühren anfallen. Nun soll der Start von Apple Pay Later, der eigentlich zusammen mit iOS 16 hätte erfolgen sollen, in Kürze erfolgen. Wie "Bloomberg" berichtet , wurden die internen Tests auf die Mitarbeitenden der Retail-Geschäfte ausgeweitet.Wie es im Bericht weiter heisst, wird der Service auf einer neuen Finanzplattform basieren, die Apple für interne Initiativen entwickelt hat. Zudem arbeitet man offenbar auch bereits an einer Variante mit dem Namen Apple Pay Monthly Installments, womit grössere Zahlungen über mehrere Monate geteilt werden können. Noch offen ist derweil, wann und ob Apple Pay Later auch in die Schweiz kommen wird. Zum Start werden nur Kunden in den USA davon profitieren können. (mv)