iPhones dürfen teuer sein

6. Februar 2023 - Es sei durchaus sinnvoll, dass es teure iPhones gebe, meinte Apple-CEO Tim Cook im Rahmen der kürzlichen Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen – besonders wenn mit höheren Preisen neue Features verbunden sind.

Anlässlich der Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen machte Apple-Chef Tim Cook nebenbei eine Bemerkung, die aufhorchen lässt. Laut dem Newsletter von "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman (Paywall) antwortete Cook auf die Frage, ob steigende iPhone-Preise nachhaltig realisierbar seien, dass eine Preissteigerung kein Problem darstelle. Die Käufer sollten einfach überzeugt werden, mehr zu zahlen: "Ich finde, die Leute sind bereit, sich wirklich zu bemühen, um das Beste zu bekommen, was sie sich in dieser Kategorie leisten können." Das iPhone sei ja ein integraler Teil des Lebens geworden.Zu allfälligen weiteren Preiserhöhungen liess Cook nichts Konkretes verlauten. Er brachte aber, so Gurman, Argumente vor, wieso auch noch gehobenere Modelle einen Sinn ergeben, vor allem, wenn sie neue Features mitbringen. Damit könnte er etwa ein iPhone 15 Pro Max (oder Ultra) meinen, das vermutlich als einziges Mitglied der 15er-Serie mit einer Periskopkamera mit stärkerem optischem Zoom aufwarten wird. Teurere Modelle mit mehr Features gibt es im Übrigen schon bei der Apple Watch, unter anderem mit der Series 8 Ultra, die deutlich mehr kostet als die gewöhnlichen Modelle. (ubi)