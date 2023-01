WiFi 6E bekommen wohl nur die iPhone-15-Pro Modelle

(Quelle: Apple)

30. Januar 2023 - Bei der kommenden iPhone-15-Serie erhalten die Pro- und die Non-Pro-Modelle laut einem Leak erstmals unterschiedliche WLAN-Standards. WiFi 6E bleibt den Pro-Modellen vorbehalten.

Apple wird dem Vernehmen nach nur das grösste (und teuerste) iPhone-15-Modell mit gewissen neuen Features ausstatten, darunter etwa den durch eine Periskopkamera ermöglichten erweiterten optische Zoom – egal ob das Spitzenmodell nun 15 Pro Max, 15 Ultra oder sonstwie heissen wird. Neu wurde bekannt, dass Apple vermutlich die neueste WLAN-Technologie WiFi 6E, die zusätzlich auf das 6-GHz-Frequenzband setzt, nur bei den 15-Pro-Modellen integrieren dürfte. Das iPhone 15 ohne Pro oder Pro Max muss mit WiFi 6 vorlieb nehmen. Dies schliesst "Macrumors" aus einem Leak des Reddit-Users Unknownz21, der sich auf eine Zeichnung zur Antennenstruktur der iPhone-15-Reihe beruft.WiFi 6E kommt bei Apple schon heute in verschiedenen Produkten zum Einsatz, zum Beispiel beim neuesten iPad Pro und den neuesten Mac-Mini- und Macbook-Pro-Modellen. Dass in der iPhone-Sparte nun punkto WiFi zwischen Pro- und Non-Pro-Modellen unterschieden werden soll, ist ein Novum. Es kommt aber nicht von ungefähr, denn Apple will offenbar die Pro-Modelle stärker von den Basismodellen differenzieren. WiFi 6E spielt indes zumindest im Moment noch eine eher unbedeutende Rolle – es gibt zwar 6E-fähige Router und Access Points, diese stehen aber in den meisten WLANs noch nicht im Einsatz. (ubi)