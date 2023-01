Apple lanciert Datenschutz-Kurs für iPhone-Nutzer

26. Januar 2023 - Mit einem Kurzfilm und einer neuen iPhone-Schulung will Apple seine User auf die steigenden Bedrohungen für die Privatsphäre und die Sicherheit persönlicher Daten aufmerksam machen.

Apple hat ein neues Bildungsangebot entwickelt, das Nutzern dabei helfen soll, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten und zu verbessern. Dabei handelt es sich um eine neue, 30-minütige Today-at-Apple-Session, in der Kunden Funktionen wie E-Mail-Datenschutz, Sicherheitsprüfung, Ortungsdienste und Passkeys vorgestellt werden. Die Session trägt den Namen «Skills: Schütze deine Daten auf dem iPhone» und soll am 28. Januar 2023 weltweit in allen Apple Stores starten.Gleichzeitig hat Apple einen Kurzfilm mit dem Titel "Ein Tag im Leben der Daten eines Durchschnittstypen" veröffentlicht. «Dieser Film und unsere neuen Today-at-Apple-Sessions werden Anwenderinnen und Anwendern zeigen, wie sie einige der von uns angebotenen Funktionen nutzen können und besser verstehen, wie die Privatsphäre im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten steht», meint Erik Neuenschwander, Director User Privacy bei Apple. (mv)