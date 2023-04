Android 14 Beta öffentlich verfügbar

(Quelle: Google)

14. April 2023 - Die Betaversion von Android 14 steht ab sofort zum Download bereit. Benötigt wird, neben der Teilnahme am Beta-Programm, ein Pixel-Smartphone. App-Entwickler sollten ihre Apps nun auf die Kompatibilität hin überprüfen.

Wer am Android Beta-Programm teilnimmt und über ein Pixel-Smartphone verfügt, welches nicht älter als das Pixel 4 5G ist, kann ab sofort die Betaversion von Android 14 herunterladen und ausprobieren. Bislang gab es nur eine Developer Preview. Dies vermeldet Google im Android Developers Blog.Android 14 bietet unter anderem verbesserten Datenschutz, indem der Zugriff seitens Dritthersteller-Apps nur auf bestimmte Daten gewährt werden kann. Ebenfalls grosse Neuerungen sind ein dynamischer Zurück-Pfeil, der das Design und Theme der jeweiligen App übernimmt, unterschiedliche Sprachpräferenzen für verschiedene Apps sowie ein einfacheres Teilen von Content über Drittanbieter-Apps.App-Entwickler sollten nun überprüfen, ob ihre App unter Android 14 einwandfrei läuft. Sehr alte Apps werden von der kommenden Android-Version nicht mehr unterstützt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Für das Testen der Apps auf Tablets oder Foldables bietet Google Emulatoren an. Die öffentliche Beta-Phase dauert etwa drei Monate. Anschliessend wird dem Betriebssystem der letzte Schliff verpasst, bevor Android 14 anfangs September ausgerollt wird. (adk)