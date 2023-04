Google lanciert Auto-Archive für Android Apps

(Quelle: Google)

12. April 2023 - Damit Android-User bei knappem Speicherplatz keine Apps manuell löschen müssen, führt Google das neue Feature Auto-Archive ein, mit dem sich bis zu 60 Prozent an App-Speicherplatz einsparen lassen sollen.

Einer der Hauptgründe, eine Android App zu deinstallieren, sei Speicherplatz zu sparen, hält Google im Android Developers Blog fest. Das Betriebssystem regt geradezu dazu an: Wenn ein User eine neue App auf einem fast vollen Android-Gerät installieren will, erscheint ein Dialog mit dem Vorschlag, einige Apps manuell zu deinstallieren. Dabei gehen aber auch alle zur App gehörigen Daten verloren.Um eigentlich unnötige App-Löschungen zu vermeiden und den Nutzern ungehinderte Neuinstallationen von Apps zu ermöglichen, führt Google das neue Feature Auto-Archive ein. Wenn ein User die Option aktiviert hat, hilft Auto-Archive dabei, bis zu 60 Prozent des von entsprechend eingerichteten Apps beanspruchten Speicherplatzes freizugeben, ohne die Apps oder deren User-Daten vollständig vom Gerät zu löschen. Stattdessen werden selten genutzte Apps automatisch teilweise entfernt, während das App Icon und die Daten auf dem Device verbleiben. Sobald der User eine so archivierte App wieder nutzen will, lässt sie sich durch Antippen des Icons erneut herunterladen (falls sie noch im Play Store verfügbar ist), und er kann dort fortfahren, wo er zuvor aufgehört hat. (ubi)