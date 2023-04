Google ermöglicht einfaches Teilen von Inhalten zwischen Windows-PCs und Android-Geräten

(Quelle: Google)

4. April 2023 - Google hat eine Beta-Version von Nearby Share für Windows veröffentlicht. Damit wird das Senden und Empfangen von Dateien zwischen Windows-PCs und Android-Geräten in der Nähe möglich.

Anfang 2022 hat Google im Rahmen der CES eine Reihe neuer Funktionen für Android angekündigt , die die Zusammenarbeit mit anderen Geräten, insbesondere Windows-Rechnern, verbessern sollen. Zu diesen Features gehörte Nearby Share für Windows. Nun gibt es eine erste Beta-Version, die nicht nur in den USA, sondern auch in weiteren Ländern wie der Schweiz zur Verfügung steht.Nearby Share für Windows-PCs unterstützt das Teilen von Inhalten wie Dokumenten, Fotos oder Links mit Android-Smartphones und -Tablets in der Nähe. Dabei soll es egal sein, ob die Anwendung auf dem Desktop geöffnet ist oder im Hintergrund läuft. Besonders einfach soll der Austausch von Dateien sein, wenn beide Geräte mit dem gleichen Google-Konto angemeldet sind. Dann werden die Übertragungen laut Google nämlich automatisch akzeptiert.Die Beta von Nearby Share für Windows kann auf dieser Seite heruntergeladen werden. Unterstützt werden momentan PCs mit einer 64-Bit-Version von Windows 10 und neuer, ARM-Geräte noch nicht. Weiter sind laut Google Bluetooth und eine Wi-Fi erforderlich. (mv)