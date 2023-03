Google veröffentlicht Android 13 QPR3 Beta 1

17. März 2023 - Das jüngste Update-Paket für Android 13 korrigiert diverse Fehler und Unschönheiten, soll aber auch zur verbesserten Stabilität und Performance beitragen.

Google hat mit dem Rollout der jüngsten Quartalsupdates für Android 13 begonnen. Bei den Quarterly Platform Releases, kurz QPR, handelt es sich anders als bei den Developer Previews um Versionen, die allgemein eingesetzt werden können, wie Google in den Release Notes festhält.Android 13 QPR3 Beta 1 korrigiert wie gewohnt diverse grössere und kleinere Unstimmigkeiten. So konnte etwa ein Problem mit Bluetooth-Audio, das sich bei gewissen Geräten gezeigt hat, behoben werden. Weiter wurde die Farbe der Zeitanzeige auf dem Lockscreen korrigiert oder das Fingerprint-Icon wieder hergestellt, das fälschlicherweise auf manchen Geräten einem Ausrufezeichen gewichen ist. Daneben versprechen die Macher diverse Verbesserungen hinsichtlich der Performance wie auch der Stabilität.Android 13 QPR3 Beta 1 ist per sofort für die Pixel-Smartphones 4a, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a sowie 7 und 7 Pro verfügbar. Voraussetzung ist eine Registrierung beim Android-Betaprogramm . (rd)