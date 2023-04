Alibaba stellt ChatGPT-Konkurrenz vor

11. April 2023 - Unter dem Namen Tongyi Qianwen präsentiert Alibaba sein eigenes KI-Sprachmodell, welches ChatGPT Konkurrenz machen soll. Fast zeitgleich publiziert die chinesische Regierung Richtlinien für den Umgang mit KI.

Alibaba hat seine eigene ChatGPT-Konkurrenz namens Tongyi Qianwen vorgestellt. Das KI-Sprachmodell soll ähnlich wie die OpenAI-Konkurrenz funktionieren und in den kommenden Monaten Einzug in alle Anwendungen von Alibaba halten, wie das Unternehmen bekanntgab ( via "Reuters"). Die erste Integration soll in Dingtalk – der Kommunikations- und Kollaboarationsplattform aus dem Hause Alibaba – stattfinden. In der Demo von Tongyi Qianwen, was frei übersetzt "Wahrheit aus tausend Fragen" heisst, schrieb die KI Briefe, plante Reiserouten und sprach Kaufberatungen aus. Ebenfalls zeitnah soll die Integration in den Sprachassistenten Tmall Genie vollzogen werden.Der Ankündigung folgte zeitnah auch die Veröffentlichung neuer Richtlinien zum Umgang mit KI vonseiten der chinesischen Regierung, so "Reuters". So müssen chinesische Unternehmen, die neue KI-Modelle veröffentlichen, ihre Sicherheitsrichtlinien etwa vor dem Launch von der Regierung überprüfen lassen. Weitere chinesische Unternehmen, die aktuell mit neuen KI-Sprachmodellen vorpreschen, sind Baidu und Sensetime. (win)