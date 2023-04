Öffentlicher Test des E-Voting-Systems der Post

(Quelle: istockphoto.com)

11. April 2023 - Das E-Voting-System der Post kommt nach einer mehrjährigen Pause im Juni 2023 in drei Kantonen erstmals wieder zum Einsatz. Ab dem 19. April gibt es eine Demoversion für alle zum Ausprobieren.

Der erste Einsatz des E-Voting-Systems der Post steht bevor – wie jüngst bekannt wurde, kommt das System in Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau im Rahmen der Abstimmungen am 18. Juni 2023 erstmals zum Einsatz ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Bundesrat hat die Bewilligung für den ersten Einsatz seit mehr als drei Jahren erteilt. Nun gibt es auch einen Termin für den ersten öffentlichen Test, im Rahmen dessen alle Interessierten das System als Demoversion ausprobieren können: Am 19. April 2023 soll die Demo laut der Schweizerischen Post für die Öffentlichkeit zum Ausprobieren verfügbar gemacht werden.Das System der Post stand in den vergangenen Jahren wiederholt in der Kritik – besonders Sicherheitsbedenken und -probleme waren den Kritikern ein Dorn im Auge. In der zweiten Jahreshälfte 2022 hat das Unternehmen den letzten öffentlichen Intrusion Test des Systems erfolgreich abgeschlossen , darauf folgte noch eine unabhängige Prüfung durch den Bund, bevor das System im Juni erstmals seit 2019 wieder produktiv eingesetzt werden darf. (win)