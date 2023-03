E-Voting in drei Kantonen

6. März 2023 - Die Post kann ihr E-Voting-System bei den Abstimmungen vom 18. Juni 2023 in Basel-Stadt, St. Gallen und im Thurgau testen. Es ist das erste Mal seit 2019, dass der Bund dies wieder erlaubt.

Das E-Voting-System der Post darf laut einem Bundesratsbeschluss im Rahmen eines Versuchsbetriebs in drei Kantonen getestet werden. Die Bewilligung gilt für die Abstimmungen vom 18. Juni 2023 in den Kantonen St. Gallen und Thurgau sowie im Halbkanton Basel-Stadt. Erstmals seit 2019, so die Post, können ausgewählte Stimmberechtigte wieder elektronisch abstimmen.Dank einer vollständigen Anonymisierung und End-to-End-Verschlüsselung seien Rückschlüsse auf die stimmberechtigen Personen zu keinem Zeitpunkt möglich, für die Eindeutigkeit und Authentizität der Stimmen sorgten individuelle Sicherheitscodes. Damit verfüge das System der Post über die vollständige Verifizierbarkeit, die vom Bund für E-Voting-Systeme verlangt wird. Gleichzeitig könnten die kantonalen Wahlkommissionen den gesamten elektronischen Abstimmungsprozess jedderzeit überprüfen.Nicole Burth, Leiterin Kommunikations-Services bei der Post, sagt dazu: Wir haben in den letzten Jahren viel investiert und gezielt Kompetenzen ausgebaut, um ein E-Voting-System in der Schweiz und für die Schweiz zu entwickeln. So sind nun elektronische Abstimmungen wieder möglich. Die Grundbewilligung ist ein bedeutender Schritt für unser E-Voting-System." Die Post bezeichnet die Möglichkeit als wichtigen Meilenstein, betont aber auch, die Arbeiten am System seien noch nicht abgeschlossen. Man werde es auch künftig kontinuierlich weiterentwickeln und dabei weiterhin auf die Expertise unabhängiger Fachleute setzen.