Teams bekommt Snapchat-Filter

(Quelle: Microsoft)

11. April 2023 - Katzenohren, Sonnenbrillen und kuschelnde Tiere – mit den neuen Snapchat Lenses Filtern für Teams gibt’s etwas mehr Farbe fürs Kamerabild in Videocalls.

Teams bekommt neue Filter für Video-Anrufe, die man schon aus einer anderen App kennt: Fortan können neue Effekte über eine Integration von Snapchat Lenses genutzt werden, wie Microsoft per Blogbeitrag verkündet. Damit gibt es nun mehr als 20 neue Effekte wie Sonnenbrillen, Katzenohren und sonstige nicht ganz ernst gemeinte Elemente, die sich auf das eigene Kamerabild legen lassen. Die neuen Snap-Filter sollten laut Microsoft per sofort in der Classic-Teams-Version verfügbar sein, im neuen Teams 2.0 ("Swiss IT Magazine" berichtete ) steht die Integration noch aus.Aktivieren lassen sich die Snapchat-Filter über das bekannte Menü, in dem Hintergründe für das Kamerabild und die bereits integrierten Filter von Microsoft eingestellt werden können. Dies geht vor dem Beitritt in einen Call wie auch innerhalb eines Calls über die Einstellungen. (win)