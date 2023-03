Generative KI-Lösung aus der Schweiz

(Quelle: Squirro)

28. März 2023 - In vielen Firmen gibt es noch Bedenken, was den Einsatz generativer KI-Lösungen betrifft. Diese will das Schweizer Unternehmen Squirro mit einer neuen, eigenen Lösung aus der Welt schaffen.

Squirro hat eine neue, generative KI-Lösung (GenAI) für Unternehmen vorgestellt. Diese kombiniert sogenannte Large Language Models (LLMs) mit der eigenen Insight-Engine- und Composite-AI-Technologie. Dabei soll es sich um eine Verschmelzung verschiedener KI-Technologien wie maschinellem Lernen oder einem Knowledge Graph handeln.



Mit der neuen Software will das Schweizer Unternehmen Firmen alle Vorteile bestehender, generativer KI-Lösungen bieten, gleichzeitig jedoch bekannte Probleme wie Halluzinationen sowie Sicherheitsbedenken beseitigen. Weiter verspricht der Hersteller eine einfache sowie vollständige Integration in bestehende Systeme, einschliesslich Anwendungen wie Microsoft Dynamics und Salesforce.



"Bei Enterprise GenAI geht es nicht um die vollständige Automatisierung von Inhalten, sondern darum, die Fachleute in den Unternehmen zu unterstützen, damit sie besser und schneller arbeiten können", meint Squirro-CEO Dorian Selz. Genau das habe man mit der neuen, eigenen GenAI-Lösung erreicht. Sie eliminiere potenzielle Risiken und erschliesse Unternehmen durch die Verbindung mit persönlichen Daten, Finanzinformationen und vertraulichen Geschäftsinformationen bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Sicherheitsmassnahmen einen grösseren Wert, so der CEO weiter. (mv)