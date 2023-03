Powerpoint Live bekommt Untertitel-Feature

(Quelle: Microsoft)

8. März 2023 - Präsentationen in Powerpoint bekommen eine Untertitel-Funktion. Diese können von Zuschauern in Teams-Meetings auf Wunsch aktiviert werden.

Powerpoint Live für Teams-Meeting bekommt mit Close Captions eine neue Untertitel-Funktion. Neu lassen sich in Powerpoint-Präsentationen damit Untertitel einfügen, die dann bei der Präsentation in Teams auf Wunsch des Zuschauers angezeigt werden können. Das Feature richtet sich an Menschen mit Hörbeeinträchtigungen und Sprachbarrieren sowie an Zuschauer, die sich aus lärmigen Umgebungen zuschalten oder den Ton aus anderen Gründen nicht aktivieren können.



Bei der Erstellung der Präsentation lassen sich die Untertitel über den Menüreiter Playback (Insert Captions) aktivieren und entsprechend abfüllen. Innerhalb eines Teams-Meeting gibt es in der rechten unteren Ecke des Videos für die Zuschauer dann einen Button zum Aktivieren der Untertitel. Weiter kann dort dann auch die Sprache ausgewählt werden (siehe Bildergalerie), falls Untertitel in verschiedenen Sprachen eingefügt wurden. (win)