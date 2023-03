Post macht Schluss mit der SMS-Briefmarke

Post macht Schluss mit der SMS-Briefmarke

(Quelle: Die Post)

6. März 2023 - Die SMS-Briefmarke, die es bei der Schweizerischen Post seit 2013 gibt, wird nur noch wenig nachgefragt. Die Post stellt den Dienst auf Ende Juni 2023 ein und propagiert das neue, erweiterte Angebot Digitalstamp.

Seit 2013 hat die Schweizerische Post es ermöglicht, Briefe via SMS zu frankieren, wenn gerade keine Briefmarke zur Hand ist. Dazu muss man eine SMS mit dem Text MARKE an 414 senden und erhält, ebenfalls per SMS, einen Code, der rechts oben aufs Couvert geschrieben werden soll. Unterstützt werden dabei ausschliesslich A-Post-Inlandbriefe bis Format B5, 100 Gramm Gewicht und 2 Zentimeter Dicke.



Diesen Service stellt die Post nun nach zehn Jahren per 30. Juni 2023 ein. Stattdessen setzt sie voll auf das neue Angebot Digitalstamp, das seit November 2022 zur Verfügung steht und auch die Bezahlung mit Twint und Kreditkarte unterstützt. Dafür wird ein Smartphone mit Post-App benötigt – ein nur SMS-fähiges Handy genügt nicht mehr.



Mit Digitalstamp lassen sich Standard- und auch Grossbriefe bis 500 Gramm in A- und B-Post frankieren sowie frankierte Paketetiketten für Economy- und Priority-Pakete erstellen. Die Etiketten kann man selbst ausdrucken oder an ausgewählten Poststellen drucken lassen und das Paket gleich aufgeben. Auch eingeschriebene Pakete sind möglich. Und es gibt bei der Paketfrankatur einen Online-Rabatt von 15 Prozent (mit Ausnahme von Priority-Paketen zwischen 2 und 10 Kilogramm). Im Falle von Briefen erhält man wie gehabt einen Code, den man händisch auf den Umschlag schreibt. (ubi)