MWC: Preisgünstiges Falt-Smartphone von Tecno

(Quelle: Tecno)

2. März 2023 - Tecno, ein bis anhin weitgehend unbekannter Hersteller aus China, hat am Mobile World Congress das Falt-Smartphone Phantom V Fold vorgestellt, das ab 1099 Dollar in den Verkauf kommt.

Der zumindest in Europa bislang weitgehend unbekannte chinesische Hersteller Tecno hat den Mobile World Congress (MWC) in Barcelona genutzt, um das Falt-Smartphone Tecno Phantom V Fold vorzustellen . Das Phantom V Fold entspricht bezüglich Formfaktor dem Galaxy Z Fold 5 von Samsung und besitzt einen 6,42-Zoll-Bildschirm (2550 x 1080 Pixel, 120 Hz) an der Aussenseite sowie einen aufklappbaren 7,75-Zoll-Screen (2296 x 2000 Picel, 120 Hz) innen. Gemäss ersten Hands-on-Berichten aus Barcelona soll der Falz des Faltbildschirms dabei im Gegensatz zu den Geräten der Mitbewerber kaum zu spüren sein.Im Innern setzt Tecno nicht auf Qualcomms Snapdragon-Plattform, sondern verbaut einen Mediatek Dimensity 9000+ Chip, zusammen mit 12 MB RAM und 256 oder 512 GB ROM. Das Hauptkamerasystem besteht auf einer 50-MP-Linse, einer 50-MP-Portraitkamera und einer 13-MP-Ultraweitwinkellinse. Zudem findet sich am Aussendisplay ein 32-MP-Sensor und am Faltdisplay ein weiterer 16-MP-Sensor – jeweils verpackt in einem Punch Hole. Der Akku fasst 5000 mAh und soll mit 45 Watt geladen werden können.Auf den Markt kommen soll das Phantom V Fold mit 256 GB zum Kampfpreis von 1099 Dollar und mit 512 GB für 1222 Dollar – zum Start wohl aber nur in Indien und China. Ob das Gerät seinen Weg nach Europa finden wird, ist fraglich, Details zu einem internationalen Launch gibt es keine. (mw)