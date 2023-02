Oppo Find N2 Flip kommt in die Schweiz

(Quelle: Oppo)

16. Februar 2023 - Oppo führt sein neues, faltbares Smartphone auf dem Schweizer Markt ein. Das Gerät ist im oberen Preissegment angesiedelt.

Ende letzten Jahres hat Oppo das faltbare Smartphone Find N2 Flip auf dem chinesischen Markt eingeführt. ("Swiss IT Media" berichtete ). Nun starten die Chinesen mit dem internationalen Export, sodass das Gerät Ende Februar zu einem Preis von 999 Franken in die Schweiz kommt. Als Alleinstellungsmerkmal nennt Oppo das 3,26 Zoll grosse Aussendisplay, welches sechs verschiedene Widgets voreingestellt hat und es dem User so beispielsweise ermöglicht, Nachrichten zu beantworten, Anrufe zu tätigen, oder Selfies aufzunehmen, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Ausserdem lässt sich das Scharnier in einem Winkel zwischen 45 und 110 Grad fixieren, sodass das Find N2 auch auf einen Tisch oder ähnliches gelegt werden und die Kamera für einen Videocall oder ein Gruppenfoto ruhig positioniert ist.Hardware-technisch lässt sich Oppo nicht lumpen: Das 6,8 Zoll grosse Innendisplay zeigt Inhalte dank einer Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz flüssig an. Hochwertige Bilder und Video verspricht die in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelte 50-Megapixel-Kamera. Acht Gigabyte RAM sowie ein inhouse entwickelter 8-Core ​​Dimensity 9000+ Prozessor bieten auch für anspruchsvolle Aufgaben genügend Leistungsreserven. Apropos Reserven: Oppo verspricht, dass der 4300 mAh-Akku einen ganzen Tag halten soll und mit der 44 Watt Schnellladetechnik in weniger als einer Stunde wieder voll ist. Das ist zwar Benchmark unter Falthandys, aber weit unterhalb dem, was Oppo in konventionellen Smartphones möglich macht. Oppo bietet fünf Jahre lang Sicherheitsupdates für das in den Farben Astral Black und Moonlight Purple erhältliche Smartphone an. (adk)