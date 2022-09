Oppo lanciert Reno8-Serie, Oppo Pad Air und Oppo Band 2

(Quelle: Oppo)

1. September 2022 - Oppo bringt seine Reno8-Smartphone-Serie jetzt auch in Europa auf den Markt, begleitet von einem Tablet und einer neuen Version seines Fitness-Armbands.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Wie erwartet ("Swiss IT Magazine" berichtete ) hat Oppo am 31. August im Rahmen des ersten Live-Events seit langem in Paris die Reno8-Serie von Midrange-Smartphones offiziell auf dem europäischen Markt eingeführt. Die jüngste Reno-Reihe besteht für europäische Kunden aus den Modellen Reno 8 Pro 5G und Reno 8 5G. Bei beiden Geräten ist die Kamera das Pièce-de-Résistance. Sie ist jeweils mit zwei Flaggschiff-Sensoren von Sony (IMX 709 mit 32 MP für die Selfie-Kamera und IMX766 mit 50 MP für die rückseitige Hauptkamera) ausgestattet. Dazu kommt beim Pro-Modell der von Oppo entwickelte Bildgebungs-MPU-Chip Marisilicon X, der besonders bei Nachtaufnahmen für in dieser Klasse unübertroffene Ergebnisse sorgen soll, wie Oppo ausführt. Der Chip unterstützt Ultra Night Video in 4K-Auflösung und soll auch an besonders dunklen und hellen Stellen für grossen Detailreichtum sorgen.Das zweite Feature, das der Hersteller herausstreicht, sind die hohen Ladegeschwindigkeiten. Der 4500-mAh-Akku lässt sich mit 80 Watt in 10 Minuten zu 50 Prozent laden. Für eine volle Ladung werden lediglich 30 Minuten benötigt. Und der Akku soll auch nach 1600 Ladezyklen noch 80 Prozent der Anfangskapazität aufweisen. Ansonsten warten beide Modelle mit einem AMOLED-Screen mit hoher Bildwiederholfrequenz auf und kommen in einem leichten Unibody-Gehäuse daher. Das Reno8 Pro 5G wiegt 183 Gramm und ist 7,34 Millimeter dick. Das Reno8 5G ist 179 g schwer und 7,67 mm dick.Im Inneren steckt beim Reno8 Pro 5G ein Mediatek-SoC vom Typ Dimensity 8100-Max, kombiniert mit 8 GB RAM, 256 GB Flash-Speicher und einer ultraleitfähigen Kühlung. Das Reno8 5G ist mit einem Dimensity-1300-Chip ausgestattet und kommt mit einem Vapor-Chamber-Flüssigkühlsystem. Das Reno8 Pro 5G ist ab soforrt für 749 Franken erhältlich, das Reno8 5G kostet 499 Franken.