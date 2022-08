Oppo präsentiert Reno8-Serie

(Quelle: Oppo)

24. August 2022 - Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo zeigt Ende August die Reno8-Serie im Rahmen eines Launch-Events in Paris. Das Reno8 Pro soll sich durch eine besonders gute Bildqualität bei schwachen Lichtverhältnissen auszeichnen.

Am 31. August 2022 stellt Oppo die neue Reno8-Serie offiziell in Europa vor. Der Launch-Event lässt sich an diesem Tag ab 14:30 Uhr auf dem Youtube-Kanal von Oppo Europe verfolgen. Als herausstechendes Merkmal nennt der Hersteller die herausragende Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen: Dank der ersten von Oppo selbst entwickelten Imaging-NPU namens Marisilicon X mache das Reno8 Pro auch nachts oder bei schwachem Umgebungslicht gestochen scharfe Fotos und Videos, wie es in der Mitteilung heisst.Weitere Angaben zur Reno98-Serie macht Oppo zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Produktfamilie wurde jedoch in China schon am 23. Mai 2022 präsentiert und ist dort seit Anfang Juni erhältlich, die Spezifikationen findet man zum Beispiel auf "GSMArena" . Die Serie für den chinesischen Markt besteht aus dem Reno8, dem Reno8 Pro und dem Reno8 Pro+. Ob Oppo in Europa neben dem Reno8 Pro auch die anderen Famillienmitglieder auf den Markt bringt, ist nicht bekannt – in Indien sind beispielsweise nur die Modelle Reno8 und Reno8 Pro erhältlich. Am europäischen Launch-Event, der in Paris physisch über die Bühne geht, will Oppo jedoch neben der Reno8-Serie auch eine Reihe von IoT-Produkten vorstellen, darunter das erste Tablet des Herstellers Oppo Pad Air. (ubi)