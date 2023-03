MWC: Realme GT3 lädt mit 240 Watt

(Quelle: Realme)

1. März 2023 - Realme hat das Smartphone GT3 angekündigt, das mit einer maximalen Ladeleistung von 240 Watt aufwartet. Damit wird der Akku in weniger als 10 Minuten komplett geladen.

Der chinesische Hersteller Realme, ein Tochterunternehmen von Oppo, hat im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) das Smartphone GT3 angekündigt , das weitgehend dem für den chinesischen Markt bereits vorgestellten GT Neo 5 entspricht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Wie sein Pendant kann auch das Realme GT3 mit bis zu 240 Watt aufgeladen werden, womit der 4600-mAh-Akku in weniger als 10 Minuten komplett voll ist. 30 Sekunden Laden soll zwei Stunden Gesprächszeit, 3 Stunden Musik- und eine Stunde Videokonsumation ermöglichen, verspricht Realme. Eine weitere Besonderheit ist zudem ein LED-Rahmen rechts neben dem Kamerasystem auf der Rückseite, der beispielsweise den Ladezustand, eingehende Anrufe oder den Countdown einer getimten Kamera-Aufnahme anzeigen kann. 25 Farben soll der Streifen anzeigen können.Ansonsten kommt das Gerät mit einem 6,74 Zoll Display, das mit 2772 x 1440 Pixeln auflöst und 144 Hz bietet. Im Innern arbeitet ein Snapdragon 8+ Gen 1 und an Speicher stehen 8 oder 16 GB RAM bereit sowie 128 GB, 256 GB oder 1 TB für Daten zur Verfügung. Für Fotografie wird ein Triple-Kamera-System verbaut mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor, der begleitet wird von einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensor und einem 2-Megapixel-Makro-Sensor. In den Verkauf kommen soll das Realme GT3 im Frühsommer – Mai oder Juni – zu einem Preis ab 649 Dollar. (mw)