MWC: Realme bringt das am schnellsten aufladbare Smartphone

(Quelle: Realme)

28. Februar 2022 - Mit dem GT Neo 3 will Realme ein Smartphone auf den Markt werfen, das mit einer Ladeleistung von 150 W auftrumpft. Damit soll sich das Gerät in 5 Minuten zu 50 Prozent auftanken lassen. Möglich macht’s eine neue Ladearchitektur namens UDCA.

Realme hat am Mobile World Congress nicht nur sein neues Smartphone-Flaggschiff GT 2 Pro (Bild) vorgestellt, sondern auch eine Ankündigung zu seinem kommenden Smartphone GT Neo 3 gemacht: Es soll über den weltweit am schnellsten aufladbaren Akku verfügen. Dies dank der Ultradart-Ladetechnologie. Sie erlaubt es, das Gerät mit 150 W in nur 5 Minuten zu 50 Prozent zu laden.Die der Technologie zu Grunde liegende Ladearchitektur für intelligente Geräte soll den Angaben des Herstellers zufolge die erste der Welt sein, die mit Ladeleistungen zwischen 100 und 200 W aufwarten kann. Die Architektur heisst Ultradart Charging Architecture, kurz UDCA, und greift für die Performance auf Multi-Boost-Ladepumpen zurück. Daneben soll sie dank eines Temperaturreglungs-Systems, das die Temperatur nicht über 43 Grad steigen lässt, auch eine hohe Sicherheit sowie eine ausgezeichnete Lebensdauer der Batterie (80 % der Akkukapazität bei mehr als 1000 vollständigen Ladezyklen) garantieren. (af)