Realme bringt Flaggschiff-Smartphone GT 2 Pro

(Quelle: Realme)

5. Januar 2022 - Schon bald will der chinesische Smartphone-Hersteller Realme sein neuestes Smartphone-Flaggschiff GT 2 Pro in Europa auf den Markt bringen. Überzeugen soll es unter anderem mit seinem Display und dem Kamera-Setup.

Der chinesische Hersteller Realme , seit einigen Monaten die Nummer 5 im europäischen Smartphone-Markt, lanciert mit dem GT 2 Pro ein neues Premium-Flaggschiff-Smartphone. Das GT 2 Pro soll in Europa bald in drei Versionen bereitstehen, einmal als Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, einmal mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher und zu guter Letzt mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Daneben ist das Gerät mit einem 2K-AMOLED-Display ausgestattet, das 1,07 Milliarden Farben darstellen kann und über einen Farbkontrast von 5.000.000:1 verfügt. Ausserdem verwendet der Bildschirm LTPO-2.0-Technologie, die den Stromverbrauch durch Variieren der Bildwiederholfrequenz reduzieren kann. Angetrieben wird das GT 2 Pro von Snapdragon-8-Gen-1-Prozessoren, ausserdem verfügt es über ein Setup aus drei Kameras mit einer 150-Grad-Ultraweitwinkelkamera und einem 40-fachem Mikroobjektiv. Die Primärkamera bietet 500 MP und einen IMX766-Sensor. Als Betriebssystem komm das auf Android 12 basierende Realme UI 3.0 zum Einsatz. Wann genau das Gerät in Europa auf den Markt kommt und wie viel es kosten wird, wird indes noch nicht bekannt gegeben. (abr)