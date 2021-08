Realme präsentiert Magsafe-Pendant für Android

(Quelle: Realme)

4. August 2021 - Hersteller Realme hat Magdart vorgestellt, ein magnetisches, kabelloses Ladesystem, zu dem ein aktiv gekühltes 50-Watt-Ladegerät gehört.

Eine der grossen Neuerungen der aktuellen iPhone-Generation war Magsafe, Apple's kabelloses, magnetisches Ladesystem. Nun hat Realme , die neue Nummer fünf auf dem europäischen Smartphone-Markt, Magdart vorgestellt. Dabei handelt es sich im Prinzip um das Android-Pendant zu Magsafe. Herzstück ist der Magdart Charger, ein Ladegerät, das satte 50 Watt liefert (zum Vergleich: Apples Magsafe-System lädt mit 15 Watt) und damit laut Realme das stärkste kabellose Ladegerät am Markt ist. Das Ladegerät muss aktiv gekühlt werden und ist deshalb mit einem Lüfter bestückt, kann dafür aber einen 4500 mAh Akku in weniger als einer Stunde vollladen. Alternativ arbeitet Realme auch an einem deutlich kompakteren 15-W-Magdart-Lader.